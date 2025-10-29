Насколько украинские беженцы довольны жизнью в Германии: результаты исследования

Уровень удовлетворенности ниже, чем у мигрантов из Восточной Европы

По шкале от 0 до 10, украинцы оценивают свою жизнь в среднем на 6,3, тогда как иммигранты из других восточноевропейских стран - 7,2. Эксперты объясняют это тем, что большинство украинских беженцев не имеет опыта жизни за рубежом и пережили войну.

Статистика по категориям

менее довольны (0-6): 51,4%

(0-6): 51,4% довольны (7-8): 38,3%

(7-8): 38,3% очень довольны (9-10): 10,2%

Среди людей до 50 лет показатели немного лучше: 48,4% - "менее довольны", а старше 50 лет - 60% "менее довольных".

Женщины и одинокие беженцы испытывают больше трудностей

Исследование показало, что украинские женщины испытывают более низкий уровень удовлетворенности жизнью в Германии, чем мужчины. Также особенно низкий уровень удовлетворения среди тех, кто приехал без партнера.

Зато украинцы, которые живут с малолетними детьми, хорошо разговаривают на немецком и не живут в общежитиях, демонстрируют более высокий уровень удовлетворения жизнью.

Небольшой рост удовлетворения за год

По сравнению с 2022 годом, уровень удовлетворения украинцев в Германии несколько вырос - с 5,9 до 6,3 пункта. Специалисты объясняют это освоением языка, переездом из общежитий в частное жилье и началом трудоустройства.