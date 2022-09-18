Наші захисники поступово витискають росіян, але потрібен час і зусилля, - Зеленський

"ЗСУ, підрозділи розвідки, СБУ, Нацгвардія поступово витискають окупантів з нашої землі, але ще потрібен час, ще потрібні зусилля, ще потрібно бути повністю зосередженими на обороні й зберігати всю нашу міцність", - зазначив глава держави.

Зеленський підкреслив, що багато загабників вже усвідомили, що у них немає жодних шансів в Україні, що вони будуть розбиті.

Президент розповів, що найбільш розумні серед них здаються в полон. У цьому контексті він гарантував росіянам поводження, згідно з усіма конвенціями.

"Ми будемо тиснути і надалі, щоб усі окупанти це зрозуміли. Будемо бити їх міцніше, ніж били до цього", - додав український лідер.