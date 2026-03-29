Наши дроны - это украинская "нефть": Сибига о роли Украины на Ближнем Востоке

14:01 29.03.2026 Вс
2 мин
Украина все активнее формирует повестку дня по безопасности за пределами Европы
aimg Мария Науменко
Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Getty Images)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что украинские дроны и системы противодействия им стали стратегическим ресурсом государства и уже работают как инструмент геополитического влияния. По его словам, именно это усилило роль Украины не только в Европе, но и на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы МИД Укринформу.

"Главный вывод таков, что Украина действительно в центре международной повестки дня. Несмотря на развитие всех других событий в других географиях. И я это почувствовал как министр. И это позиция и всех стран ЕС, и позиция французского председательства", - заявил он по итогам саммита министров иностранных дел G7, состоявшегося во Франции 26-27 марта.

Министр связал это, в частности, с проактивной позицией Украины на Ближнем Востоке. Он отметил, что Киев предложил партнерам в государствах Персидского залива не только слова поддержки, но и конкретные решения по безопасности.

"И это ценится, это действует. И это не только о войне, но и о нашей роли в формировании безопасности и повестки дня от Европы до Ближнего Востока. Есть четкое понимание значимости Украины, ее роли. И эта наша субъектность становится более рельефной и наполняется конкретным содержанием", - добавил он.

По его словам, Украина имеет "свои уникальные военные возможности, и это наш геополитический инструмент".

"Наши дроны и системы противодействия им - это по сути наша украинская "нефть". Наш стратегический ресурс, который должен быть конвертирован в четкий национальный украинский интерес для усиления нашей армии, нашей экономики и, безусловно, для приближения долговременного мира", - подытожил Сибига.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что более 200 украинских военных экспертов помогают странам Ближнего Востока отражать атаки дронов-камикадзе. По его словам, специалисты уже работают в трех государствах региона, а еще более 30 специалистов готовы к развертыванию.

РБК-Украина также сообщало, что Киев отправил на Ближний Восток три группы специалистов по противодействию "Шахедам". Речь идет не только о передаче уникального опыта перехвата беспилотников, но и о попытке укрепить собственную систему ПВО, в частности за счет получения ракет PAC-3 к комплексам Patriot.

