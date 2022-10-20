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"Наша преданность железная": в США обещают поддерживать Украину вне зависимости от результатов выборов в Конгресс

Новина українською →
Четверг 20 октября 2022 03:15
"Наша преданность железная": в США обещают поддерживать Украину вне зависимости от результатов выборов в Конгресс Фото: США обещают поддерживать Украину вне зависимости от результатов выборов в Конгресс (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в текущих масштабах, независимо от того, какая партия победит на выборах в Конгресс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя представителя Государственного департамента Ведана Патела, сделанное во время брифинга.

Чиновник отметил, что преданность США украинским партнерам "не просто непоколебима, а является железной".

"Мы будем продолжать принимать меры и делать все возможное, чтобы у Украины было все необходимое, чтобы защитить себя, защитить свою территориальную целостность", - подчеркнул Пател.

По его словам, Соединенные Штаты будут прилагать усилия, чтобы обеспечить наилучшие возможные позиции для Украины за столом переговоров, когда бы этот переговорный процесс не начался бы.

Официальный представитель Госдепа добавил, что ведомство регулярно контактирует с Конгрессом по вопросам, связанным с внешней политикой и национальной безопасностью - как с демократами, так и республиканцами.

Напомним, официальный представитель Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби заверил, что результаты парламентских выборов в США не повлияют на уровень военной и финансовой поддержки Украины.

К слову, выборы в Конгресс пройдут 8 ноября 2022 года.

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