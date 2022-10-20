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"Наша відданість залізна": у США обіцяють підтримувати Україну незалежно від результатів виборів до Конгресу

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Четвер 20 жовтня 2022 03:15
"Наша відданість залізна": у США обіцяють підтримувати Україну незалежно від результатів виборів до Конгресу Фото: США обіцяють підтримувати Україну незалежно від результатів виборів до Конгресу (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в поточних масштабах незажно від того, яка партія переможе на виборах до Конгресу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника речника Державного департаменту Ведана Патела, зроблену під час брифінгу.

Посадовець зазначив, що відданість США українським партнерам "не просто непохитна, а є залізною".

"Ми продовжуватимемо вживати заходів і робити все можливе, аби Україна мала все потрібне, щоб захистити себе, захистити свою територіальну цілісність", - наголосив Пател.

За його словами, Сполучені Штати докладатимуть зусиль, аби забезпечити найкращі можливі позиції для України за столом переговорів, коли б цей переговорний процес не розпочався.

Офіційний представник Держдепу додав, що відомство регулярно контактує з Конгресом у питаннях, пов’язаних із зовнішньою політикою та національною безпекою - як з демократами, так і республіканцями.

Нагадаємо, офіційний представник Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі запевнив, що результати парламентських виборів у США не вплинуть на рівень військової та фінансової підтримки України.

До слова, вибори до Конгресу відбудуться 8 листопада 2022 року.

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