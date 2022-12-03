Каким может быть соглашение о демилитаризации ЗАЭС: прогноз эксперта

В случае, если речь зайдет о соглашении по ЗАЭС, оно может включать демилитаризацию атомной станции и транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Каким может быть соглашение

"Мне кажется, что это может быть что-то вроде зерновой сделки, где может быть Украина, подписант МАГАТЭ, а это фактически ООН, возможно, будет Турция, если ей будет это интересно. Она будет касаться исключительно двух вопросов - демилитаризации ЗАЭС и сохранения транзита российской нефти" по трубопроводу "Дружба", - сказал Мусиенко.

О возможности ультиматума со стороны РФ

Эксперт напомнил, что украинские условия по параметрам перемирия и переговоров с РФ по прекращению войны были озвучены президентом в обращении к участникам саммита G20 на Бали.

"Я не думаю, что будут какие-то отступления от условий, тем более в этом документе", - подчеркнул он.

По его мнению, если дальше будут вноситься какие-то пункты, привязываться к якобы непроведению контрнаступления или каким-либо другим условиям, это не может быть предметом этого соглашения.

"Что касается возможного ультиматума не наступать дальше на юг, то зерновое соглашение, например, на самом деле не касается того, что Россия, например, перестала обстреливать Одессу или область. Боевые действия продолжаются, соглашение также никак не помешало нам деоккупировать Херсон, хотя зерновое соглашение действует", добавил Мусиенко.

По его словам, Украина получит большую выгоду из этого соглашения, чем РФ.

"Если мы получим ЗАЭС под контроль, мы ее включаем в украинскую энергосеть, оттуда уходят российские войска и мы снимаем вопросы ядерной опасности. Здесь для нас все-таки больше выгод", - сказал эксперт.

О требованиях гарантий по транзиту

По словам эксперта, все обязательства перед нашими западными партнерами будут выполнены.

"Газотранспортная система пустая стоять не может, если говорить о газе. А что касается нефти, то у нас обязательства перед нашими западными партнерами. Мы же брали обязательства о том, что нефть будет туда идти. Одно из условий, почему Венгрия голосовала за все пакеты санкций против России - то, что она будет некоторое время получать нефть по этому трубопроводу. То есть это наши обязательства не перед Россией, а перед нашими западными партнерами", - сказал Мусиенко.