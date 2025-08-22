Наша лучшая гарантия безопасности

Как мы сами не раз убедились, бумаги не работают, если они не подкреплены реальными рычагами влияния. Что это означает на практике? Только сильное государство может заручиться поддержкой других сильных государств.

Не менее важный фактор - наша готовность к борьбе. А это означает эффективную мобилизацию и рекрутинг в Вооруженные силы. Одна из возможностей стать в армию - программа "Контракт 18-24: дроны", который предусматривает двухлетнюю службу для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет. Первые будущие операторы дронов и роботизированных комплексов уже подписывают контракты.

Могут ли наши партнеры, например, США, поддержать Украину так, как они поддерживают Израиль? Согласно меморандуму от 1975 года, Соединенные Штаты хоть и не принимают физическое участие в войнах на стороне Израиля, но предоставляют ему оружие и технологии. И, как мы видели, могут наносить удары по Ирану, чтобы обеспечить технологическое преимущество.

Так что для такой цели это вполне действенный механизм, который можно применить и с нами. Для этого есть вся инфраструктура - база в Румынии, где могут размещаться любые самолеты США. В том числе - их большие стратегические бомбардировщики-ракетоносцы.

Относительно присутствия американских военных, то Дональд Трамп заявлял о том, что их в Украине не будет. Но важно заметить - на сегодня нет никаких окончательных заявлений и формулировок. Они меняются ежедневно и определяются, опять же, нашей стойкостью и силой.

Вспомним, как в 2022 году боялись даже вспоминать о НАТО рядом с Украиной. Но сила нашего сопротивления все изменила. И сегодня инфраструктура Альянса уже легально работает, чтобы обеспечить наш фронт и систему логистики. В 2022 году россияне не хотели слышать ни о каких соглашениях, но как только у нас появились способности на море - согласились на "зерновое перемирие". А после появления у нас дальнобойных дронов - начали "забрасывать", мол, давайте договоримся не бить вглубь.

Итак, если мы будем иметь объединенное общество, обороноспособную армию, развитый военно-промышленный комплекс, тогда международные договоры будут работать и усиливать сильную устойчивую систему. Это железное правило, которое действует во всех конфликтах, которые мы видели минимум последние 20 лет.