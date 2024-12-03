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"Наша борьба здесь". "Грузинский легион" опроверг фейки РФ о возвращении на родину

Вторник 03 декабря 2024 11:40
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"Наша борьба здесь". "Грузинский легион" опроверг фейки РФ о возвращении на родину Иллюстративное фото: Грузинский легион опроверг фейки о возвращении домой (instagram.com georgianlegion)
Автор: Нина Еланская

Российская пропаганда начала распространять ложную информацию о том, что бойцы "Грузинского легиона" вроде бы покидают Украину из-за протестов в Тбилиси. Однако это утверждение оказалось фейком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Грузинского легиона" в социальной сети X.

Бойцы легиона отметили свою непреклонную преданность борьбе против российской агрессии.

"Мы категорически отрицаем эти безосновательные обвинения. Хотя мы полностью поддерживаем справедливое возмущение грузинского народа относительно решения грузинского правительства приостановить прогресс на пути вступления в ЕС, наша борьба остается здесь, в Украине, где находится наш общий враг", - заявили они.

Также добровольцы напомнили, что "Грузинский легион" принимает участие в защите Украины с 2014 года и продолжает противостоять российской агрессии.

"Наша преданность победе Украины непоколебима, и мы будем оставаться на фронте до тех пор, пока эта цель не будет достигнута", - подчеркнули они.

Протесты в Грузии

На парламентских выборах 26 октября с результатом 54% победила пророссийская партия "Грузинская мечта" во главе с Ираклием Кобахидзе. Оппозиционные партии набрали от 8 до 11% голосов.

И хотя выборы происходили с многочисленными нарушениями на участках, грузинский Центризбирком отказался их учитывать.

Оппозиционные лидеры и партии отказались признавать результаты голосования и начали акции протеста в центре Тбилиси.

Уже 28 ноября премьер-министр Кобахидзе заявил, что правительство решило отсрочить начало переговоров по вступлению Грузии в ЕС до конца 2028 года.

В ответ оппозиционные лидеры и тысячи рядовых грузин начали продолжающиеся уже шесть дней масштабные акции протеста в центре Тбилиси.

Правительство силой разгоняет протесты. Спецназовцы жестко задерживают людей.

В ЕС также отреагировали на изменение курса грузинских властей. Среди причин остановки интеграционного процесса также называют сворачивание демократических свобод и подавление гражданских прав.

Есть ли вероятность перерастания грузинских протестов в революцию, узнайте в материале РБК-Украина.

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