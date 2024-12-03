"Наша боротьба тут". "Грузинський легіон" спростував фейки РФ про повернення на батьківщину

Російська пропаганда почала поширювати неправдиву інформацію про те, що бійці "Грузинського легіону" начебто залишають Україну через протести у Тбілісі. Однак це твердження виявилось фейком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Грузинського легіону" у соціальній мережі X .

Бійці легіону наголосили на своїй непохитній відданості боротьбі проти російської агресії.

"Ми категорично заперечуємо ці безпідставні звинувачення. Хоча ми повністю підтримуємо справедливе обурення грузинського народу щодо рішення грузинського уряду призупинити прогрес на шляху до вступу в ЄС, наша боротьба залишається тут, в Україні, де знаходиться наш спільний ворог", - заявили вони.

Також добровольці нагадали, що "Грузинський легіон" бере участь у захисті України з 2014 року і продовжує протистояти російській агресії.

"Наша відданість перемозі України є непохитною, і ми залишатимемося на фронті доти, доки ця мета не буде досягнута", - наголосили вони.

Протести у Грузії

На парламентських виборах 26 жовтня з результатом 54%, перемогла проросійська партія "Грузинська мрія" на чолі з Іраклієм Кобахідзе. Опозиційні партії набрали від 8 до 11% голосів.

І хоча вибори відбувалися з численними порушеннями на дільницях, однак грузинський Центвиборчком відмовився їх враховувати.

Опозиційні лідери та партії відмовилися визнавати результати голосування і почали акції протесту в центрі Тбілісі.

Вже 28 листопада прем'єр-міністр Кобахідзе заявив, що уряд вирішив відтермінувати початок переговорів щодо вступу Грузії в ЄС до кінця 2028 року.

У відповідь опозиційні лідери і тисячі пересічних грузинів почали масштабні акції протесту в центрі Тбілісі, що тривають вже шість днів.

Уряд силою розганяє протести. Спецпризначенці жорстко затримують людей.

У ЄС також відреагували на зміну курсу грузинської влади. Серед причин зупинки інтеграційного процесу також називають згортання демократичних свобод та придушення громадянських прав.