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Ціль знищена! Генштаб показав ювелірну роботу українських зенітників

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Понеділок 07 березня 2022 20:58
Ціль знищена! Генштаб показав ювелірну роботу українських зенітників Фото: Зенітні ракетні війська України (uprom.info)
Автор: Антон Федорців

Генеральний штаб Збройних сил оприлюднив відео чергового збиття ворожого літака над Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-профіль Генерального штабу ЗСУ.

"Справжня бойова робота зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України. Ще один російський літак зустрівся з українською землею", – йдеться у дописі.

Від початку вторгнення до України окупанти втратили орієнтовно 46 бойових літаків і 68 гелікоптерів. За даними Пентагону, Росія вже кинула в бій майже 100 % боєздатних військ.

Нагадаємо, що черговий російський диверсант був затриманий на Закарпатті.

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