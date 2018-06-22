"Наш край" розповів, як зупинити "хаос" з зарахуванням у перші класи

Мазурчак вважає, що "хаос" у школах виник через необдумані дії чиновників МОН

Нові умови вступу до школи змусили першокласників, які живуть не за місцем реєстрації, вчитися далеко від дому і ускладнили надходження обдарованих дітей у спеціалізовані школи. Про це заявив співголова партії "Наш край" Олександр Мазурчак, повідомляє прес-служба політсили.

За його словами, відповідальність за наявність шкіл та садочків уряд переклав на місцеву владу, але продовжує визначати умови вступу до них.

"Сьогодні через необдумані дії чиновників Міносвіти у школах створений хаос. Першокласники, які живуть не за місцем реєстрації, за новими правилами будуть змушені долати чималу відстань до школи. Крім того, обдаровані діти матимуть менше шансів вступити в спеціалізовані школи, оскільки перевага для навчання в них надається не за здібностями, а за місцем реєстрації. Уряд і Міносвіти повинні негайно переглянути умови вступу до школи", – зазначив Мазурчак.

За його словами, влада повинна також повернути контроль за забудовниками.

"Чиновники сьогодні дозволяють будувати нові мікрорайони без шкіл та садочків. Уряд в першу чергу має посилити відповідальність за це. Потрібно перевірити рішення про прийняття нових мікрорайонів, модернізувати і розширити програму будівництва нових шкіл, звернути увагу на "спальні" райони", – зазначив Мазурчак.

Співголова партії "Наш край" закликав уряд взяти на себе контроль за наявність соціальної інфраструктури.

"Наш край" закликає уряд взяти на себе відповідальність за узгодження плану забудови міст без соціальної інфраструктури, а вже потім придумувати нові правила для вступу школи і садочки", – резюмував Мазурчак.

Як відомо, в 2018 році МОН змінило порядок зарахування дітей до школи. Відповідно до змін, першочергове право на зарахування до школи мають діти, які проживають на території, закріпленій за нею. У разі якщо залишок місць після такого розподілу менше кількості поданих заяв від тих, хто не має підтвердженого проживання за певною адресою, проводиться жеребкування.