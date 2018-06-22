"Наш край" рассказал, как остановить "хаос" с зачислением в первые классы

Мазурчак считает, что "хаос" в школах возник из-за необдуманных действий чиновников МОН

Новые условия поступления в школы заставили первоклассников, которые живут не по месту регистрации, учиться далеко от дома и усложнили поступление одаренных детей в специализированные школы. Об этом заявил сопредседатель партии "Наш край" Александр Мазурчак, сообщает пресс-служба политсилы.

По его словам, ответственность за наличие школ и садиков правительство переложило на местные власти, но продолжает определять условия поступления в них.

"Сегодня из-за необдуманных действий чиновников Минобразования в школах создан хаос. Первоклассники, которые живут не по месту регистрации, по новым правилам вынуждены будут преодолевать немалое расстояние до школы. Кроме того, одаренные дети будут иметь меньше шансов поступить в специализированные школы, поскольку преимущество для обучения в них предоставляется не по способностям, а по месту регистрации. Правительство и Минобразования должны немедленно пересмотреть условия поступления в школы", – отметил Мазурчак.

По его словам, власть должна также вернуть контроль за застройщиками.

"Чиновники сегодня позволяют строить новые микрорайоны без школ и садиков. Правительство в первую очередь должно усилить ответственность за это. Нужно проверить решения о приемке новых микрорайонов, модернизировать и расширить программу строительства новых школ, обратить внимание на "спальные" районы", – отметил Мазурчак.

Сопредседатель партии "Наш край" призвал правительство взять на себя контроль за наличие социальной инфраструктуры.

"Наш край" призывает правительство взять на себя ответственность за согласование плана застройки городов без социальной инфраструктуры, а уже потом придумывать новые правила для поступления школы и садики", – резюмировал Мазурчак.

Как известно, в 2018 году МОН изменило порядок зачисления детей в школы. Согласно изменениям, первоочередное право на зачисление в школу имеют дети, проживающие на территории, закрепленной за ней. В случае если остаток мест после такого распределения меньше количества поданных заявлений от тех, кто не имеет подтвержденного проживания по определенному адресу, проводится жеребьевка.