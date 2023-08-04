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NASAMS и беспилотники. Литва анонсировала новую военную помощь Украине

Фото: министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Литва анонсировала передачу Украине новой военной помощи. В частности, ракеты NASAMS и беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.

В ближайшее время Литва передаст Украине зенитно-ракетные системы NASAMS, беспилотники, материально-техническое оборудование, детские кроватки и многое другое.

Помимо передачи военной техники, Литва также продолжит обучение украинских солдат, оказывать медицинскую помощь и реабилитацию, консультировать экспертов, вносить средства в международные фонды помощи Украине.

В ведомстве отметили, что за первые семь месяцев этого года военная помощь Литвы Украине включает вертолеты Ми-8, зенитные установки L-70 с боеприпасами, бронетранспортеры M113, миллионы патронов и боеприпасов к гранатометам.

Поддержка Украины со стороны Литвы

Литва поддерживает Украину в полномасштабной войне против России. Страна предоставляет пакеты военной, финансовой и гуманитарной помощи, выступает за усиление санкций против РФ и поддерживает стремление Украины вступить в НАТО.

Во время встречи в формате "Рамштайн" Литва призвала страны-союзники создать коалицию по разминированию Украины.

До этого Анушаускас, находясь с неанонсированным визитом в Киеве, представил своему украинскому коллеге Алексею Резникову долгосрочный план поддержки Вооруженных сил Украины.

Кроме того, в июле Литва предоставит Украине военную помощь и оружие на 24 млн евро.

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