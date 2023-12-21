В NASA выяснили, сколько тонн урожая могла украсть РФ на оккупированных территориях Украины

Проблемы с оценкой ущерба

В публикации говорится, что на подконтрольных российским оккупантам территориях Украины выращиваются миллионы тонн важнейших сельскохозяйственных культур, и в настоящее время оценить объемы крайне сложно.

Дело в том, что некоторые культуры потребляется в этих регионах, другие объемы отправляются в РФ или смешиваются с российским зерном и продаются на мировом рынке.

Также отмечается важность оценки стоимости и ущерба для любых требований, которые Украина может предъявить о репарациях от России.

Объемы потерянного урожая

Примерное представление об объемах потерянной Украиной из-за агрессии РФ агропродукции позволила дать программа NASA по продовольственной безопасности и сельскому хозяйству, в частности анализ спутниковых снимков.

По словам директора программы NASA Harvest Инбала Беккер-Решефа, речь идет "об огромном количестве зерна".

Также исследование NASA Harvest показывает, что в 2023 году около 7% сельскохозяйственных угодий Украины были заброшены, в основном вдоль линии фронта.

Незасеянные или заброшенные поля вдоль линии фронта указывается красным цветом, спутниковые данные за июль 2023 года (PlanetScope / Joseph Wagner, Shabrinath Nair and Inbal Becker-Reshef / NASA)

Кремль ворует украинское зерно

Исследование не показывает, какая часть выращенного на ВОТ зерна экспортируется, но помогает выяснить, какое количество потенциально может быть смешано с российскими грузами, что направляются в другие страны, в том числе на Ближний Восток и в Африку.

Добавим, что по данным Министерства сельского хозяйства США, производство пшеницы в Украине упало на треть после широкомасштабного вторжения РФ.

Как цитировали ранее пропагандистские СМИ российского диктатора Владимира Путина, в декабре в общий урожай РФ "включат" от 5 до 6 миллионов тонн зерна из захваченных регионов Украины.

При этом в Украинской зерновой ассоциации отмечают, что сумма может быть еще больше, поскольку на оккупированных территориях производится около 15-16 миллионов тонн всех сельскохозяйственных культур.

Напомним, в конце ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что россияне вывезли с временно оккупированных регионов Украины зерна на сумму не менее 1 млрд долларов.

Также сообщалось, что только в прошлом году РФ вывезла из оккупированных регионов Украины десятки судов с зерном, а вырученные от продажи средства направила на финансирование своей войны.