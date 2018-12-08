NASA вперше опубліковало запис вітру на Марсі

Фото: поверхня Марса з зонду InSight (twitter.com/illusigram)

Запис вітру був незапланованим

Спеціалісти Національного аерокосмічного агентства США (NASA) вперше опублікували запис шуму вітру на Марсі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NASA.

Повідомляється, що 1 грудня 2018 року сейсмограф автоматичної міжпланетної станції InSight зміг зафіксувати коливання, якими був звук марсіанського вітру. Його швидкість становила від 16 до 24 кілометрів на годину.

Головний дослідник InSight Брюс Банердт заявив, що запис цього звуку був незапланованим.

"Але одним з завдань, що займається наша місія, є заміри рухів на Марсі, тому це включає в себе рухи, що викликані звуковими хвилями", - заявив Банердт.

Вченим довелось провести обробку записаного звуку, щоб він міг бути доступним для програвання звичайними пристроями, так як космічний апарат записує низькочастотні звуки. По цій причині спеціалістам NASA довелось збільшити частоту звуку на дві октави.

Нагадаємо, NASA посадило на Марс зонд InSight. Зонд сів на плоску рівнину, відому під назвою Elysium Planitia, поруч із екватором Червоної планети.