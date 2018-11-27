NASA посадило на Марс зонд InSight

Фото: NASA (з відкритих джерел)

InSight вже передав перші зображення

Американське космічне агентство NASA успішно посадило на Марс дослідницький зонд InSight, запущений фахівцями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення NASA в Twitter.

Приземлення підтвердили незабаром після 19:50 за Гринвічем.

Як зазначається, зонд сів на плоску рівнину, відому під назвою Elysium Planitia, поруч із екватором Червоної планети.

М'яку посадку забезпечили 12 реверсивних двигунів, які увімкнулися перед приземленням, - приблизно так само у 2008 році інженери NASA садили на Марс місію Fenix.

Місія InSight триватиме 728 земних днів - і приблизно стільки ж марсіанських: доба на Червоній планеті триває лише на 37 хвилин довше, ніж на Землі.

Wish you were here! @NASAInSight sent home its first photo after #MarsLanding:



InSight’s view is a flat, smooth expanse called Elysium Planitia, but its workspace is below the surface, where it will study Mars’ deep interior. pic.twitter.com/3EU70jXQJw — NASA (@NASA) November 26, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дослідницький зонд InSight, запущений фахівцями NASA, 26 листопада здійснить посадку на Марсі.

Зазначимо, ще в березні 2018 року американське космічне агентство NASA повідомило про запуск зонда, на який покладена місія по вивченню глибинних шарів ґрунту і сейсмічної активності на Марсі.