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NASA посадило на Марс зонд InSight

Новини » Телеком & IT    27.11.2018 - 00:14
NASA посадило на Марс зонд InSight
Фото: NASA (з відкритих джерел)

InSight вже передав перші зображення

Американське космічне агентство NASA успішно посадило на Марс дослідницький зонд InSight, запущений фахівцями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення NASA в Twitter.

Приземлення підтвердили незабаром після 19:50 за Гринвічем.

Як зазначається, зонд сів на плоску рівнину, відому під назвою Elysium Planitia, поруч із екватором Червоної планети.

М'яку посадку забезпечили 12 реверсивних двигунів, які увімкнулися перед приземленням, - приблизно так само у 2008 році інженери NASA садили на Марс місію Fenix.

Місія InSight триватиме 728 земних днів - і приблизно стільки ж марсіанських: доба на Червоній планеті триває лише на 37 хвилин довше, ніж на Землі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дослідницький зонд InSight, запущений фахівцями NASA, 26 листопада здійснить посадку на Марсі.

Зазначимо, ще в березні 2018 року американське космічне агентство NASA повідомило про запуск зонда, на який покладена місія по вивченню глибинних шарів ґрунту і сейсмічної активності на Марсі.

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