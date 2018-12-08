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NASA впервые опубликовало запись ветра на Марсе

Новости » Общество    08.12.2018 - 05:07
NASA впервые опубликовало запись ветра на Марсе
Фото: поверхность Марса с зонда InSight (twitter.com/illusigram)

Запись ветра было незапланированным

Специалисты Национального аэрокосмического агентства США (NASA) впервые опубликовали запись шума ветра на Марсе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NASA.

Сообщается, что 1 декабря 2018 года сейсмограф автоматической межпланетной станции InSight смог зафиксировать колебания, которыми был звук марсианского ветра. Его скорость составляла от 16 до 24 километров в час.

Главный исследователь InSight Брюс Банердт заявил, что запись этого звука было незапланированным.

"Но одной из задач, что занимается наша миссия, есть замеры движений на Марсе, поэтому это включает в себя движения, вызванные звуковыми волнами", - заявил Банердт.

Ученым пришлось провести обработку записанного звука, чтобы он мог быть доступным для проигрывания обычными устройствами, так как космический аппарат записывает низкочастотные звуки. По этой причине специалистам NASA пришлось увеличить частоту звука на две октавы.

Напомним, NASA посадило на Марс зонд InSight. Зонд сел на плоскую равнину, известную под названием Elysium Planitia, рядом с экватором Красной планеты.

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