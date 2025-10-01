ua en ru
Ученые NASA заявили, что Земля стремительно темнеет: что это значит для планеты

Среда 01 октября 2025 19:30
Ученые NASA заявили, что Земля стремительно темнеет: что это значит для планеты Земля становится темнее, особенно в Северном полушарии (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

С каждым годом Земля отражает меньше солнечного света, и особенно это заметно в Северном полушарии. Спутниковые измерения НАСА за последние 20 лет подтверждают это.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологический сайт PCWorld.

Что известно

Ученые под руководством Нормана Леба из Исследовательского центра Лэнгли исследовали, сколько солнечной энергии планета отражает обратно в космос. Для анализа использовались спутниковые данные за последние 24 года, включая показатели солнечного излучения, альбедо и радиационного баланса.

Результат: с 2001 года и Северное, и Южное полушария стали "темнее" и отражают меньше солнечного света. Поглощение радиации увеличилось на 0,83 Вт/м² за десятилетие, при этом Северное полушарие особенно сильно пострадало - оно поглощает на 0,34 Вт/м² больше.

Хотя часть этого избытка компенсируют атмосферные и океанические потоки, чистое увеличение составляет 0,21 Вт/м² за десятилетие.

Ранее считалось, что такие потоки выравнивают дисбаланс между севером и югом, но современные данные показывают, что равновесие нарушается.

Причины снижения отражения света

Сокращение льда и снега

В Арктике тают снежные и ледяные покровы, а темные поверхности поглощают больше энергии.

Аэрозоли и облака

Загрязнение воздуха в Европе, Китае и США снизилось. Меньше частиц - меньше облаков - и, соответственно, меньше отраженного излучения.

Эффекты Южного полушария

Лесные пожары и извержение вулкана Хунга-Тонга увеличили краткосрочное отражение, но на долгосрочно этого недостаточно.

Последствия для климата

Снижение отражательной способности Земли говорит о том, что механизмы выравнивания - облака и океанические течения - работают не полностью. Это значит, что планета, особенно Северное полушарие, накапливает больше энергии. Для регионов вроде Европы и Северной Америки это может означать дополнительное потепление.

Ученые подчеркивают, что эти изменения необходимо учитывать в климатических моделях. Останется ли глобальная система в долгосрочной перспективе сбалансированной или нарушение симметрии сохранится, пока неизвестно. Однако это ключевой вопрос для будущего климата Земли.

NASA Ученые
