NASA встановило останній двигун на ракеті для польотів на Місяць

На першому ступені надважкої ракети-носія SLS, з допомогою якої в 2024 році планується здійснити запуск пілотованого корабля Orion на Місяць, встановлено останній, четвертий двигун RS-25. Про це в Тwitter повідомив глава Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) Джим Брайденстайн, передає РБК-Україна.

"Перший ступінь ракети SLS висотою 212 футів (65 метрів) з усіма чотирма приєднаними двигунами RS-25 є найбільшою відтоді, як NASA побудувала носій Saturn V для корабля "Аполлон", - написав він.

Ракетні двигуни RS-25 розроблялися спеціально для американської надважкої ракети SLS. Аналогічні установки вже були використані на космічному кораблі Space Shuttle. Версія RS-25 для SLS має більшу тягу і нову систему управління.

