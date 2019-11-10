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NASA встановило останній двигун на ракеті для польотів на Місяць

Новини » В світі     10.11.2019 - 02:49
NASA встановило останній двигун на ракеті для польотів на Місяць
Ілюстративне фото (https://twitter.com/JimBridenstine)

Перший ступінь ракети SLS (65 метрів) з усіма чотирма приєднаними двигунами RS-25 є найбільшою відтоді, як NASA побудувала носій Saturn V для корабля "Аполлон"

На першому ступені надважкої ракети-носія SLS, з допомогою якої в 2024 році планується здійснити запуск пілотованого корабля Orion на Місяць, встановлено останній, четвертий двигун RS-25. Про це в Тwitter повідомив глава Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) Джим Брайденстайн, передає РБК-Україна.

"Перший ступінь ракети SLS висотою 212 футів (65 метрів) з усіма чотирма приєднаними двигунами RS-25 є найбільшою відтоді, як NASA побудувала носій Saturn V для корабля "Аполлон", - написав він.

Ракетні двигуни RS-25 розроблялися спеціально для американської надважкої ракети SLS. Аналогічні установки вже були використані на космічному кораблі Space Shuttle. Версія RS-25 для SLS має більшу тягу і нову систему управління.

Нагадаємо, у вересні NASA підписало контракт з корпорацією Lockheed Martin, яка виграла контракт на будівництво космічних кораблів Orion, призначених для запусків на Місяць в рамках програми Artemis.

Lockheed Martin зобов'язалася побудувати мінімум шість або максимум 12 кораблів у період до 30 вересня 2030 року.

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