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NASA підписало контракт на будівництво кораблів для польотів на Місяць

Новини » Суспільство    24.09.2019 - 10:38
NASA підписало контракт на будівництво кораблів для польотів на Місяць
Фото: космічний корабель Orion (nasa.gov)

Контракт забезпечує виробництво Orion на наступні десять років

Національне управління США по аеронавтиці і дослідженню космічного простору (NASA) підписало контракт з корпорацією Lockheed Martin, яка виграла контракт на будівництво космічних кораблів Orion, призначених для запусків на Місяць в рамках програми Artemis. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу NASA.

Як повідомляється, контракт забезпечує виробництво Orion на наступні десять років.

"Цей контракт забезпечить виробництво Orion на наступні десять років, демонструючи прихильність NASA до встановлення довгострокової присутності на Місяці", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що Lockheed Martin зобов'язалася побудувати мінімум шість або максимум 12 кораблів у період до 30 вересня 2030 року.

За контрактом будівництво перших трьох кораблів Orion для місій Artemis 3-5 оцінюється в 2,7 млрд доларів. Вони повинні бути поставлені протягом найближчих трьох років.

Ще три кораблі для місій Artemis 6-8, вартість яких складе 1,9 млрд доларів, NASA планує замовити у 2022 році.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Національне управління по аеронавтиці і дослідженню космічного простору США зазнало систему порятунку космічного корабля Orion.

Крім того, NASA провела успішне випробування вертольота, який планують відправити на Марс.

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