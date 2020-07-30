NASA успішно запустила ракету з марсоходом

У четвер, 30 липня, відбувся успішний запуск важкої ракети Atlas V 541 з марсоходом на борту. Запуск ракети відбувся в рамках проекту Mars 2020 Rover Mission.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію американського космічного агентства NASA.

Ракета, яка має доставити до Марса планетохід Perseverance з керованим дроном-розвідником, стартувала з мису Канаверал. Марсохід буде шукати докази життя на "червоній планеті" та збиратиме зразки ґрунту для відправки на Землю у 2031 році.

Очікується, що планетохід прибуде на Марс, приблизно - 18 лютого 2021 року. Після висадки на планету, марсохід близько 2 років буде працювати у районі кратера Джезеро.

Зазначимо, це вже третя місія на Марс, яку запустили у цьому році.

Першими цього року місію на Марс запустили Об'єднані Арабські Емірати; ОАЕ стали першою арабською державою, яка відправила космічний зонд до Марса.

Також першу місію на Марс цього року відправив Китай; марсіанський зонд запустили за допомогою ракети-носія "Чанчжен-5".