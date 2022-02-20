ru ua
Нд, 20 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

NASA зробило дивну фотографію на Марсі: користувачі будують теорії

Новость на русском →
Неділя 20 лютого 2022 12:00
NASA зробило дивну фотографію на Марсі: користувачі будують теорії Фото: NASA зробило дивну фотографію на Марсі (twitter.com/MarsCuriosity)
Автор: Сергій Пишкін

Марсохід Curiosity, який належить Національному управлінню з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA), зробив нову фотографію на поверхні Червоної планети. На кадрі можна побачити камінь досить дивної форми.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.

Curiosity сьогодні досліджує марсіанський кратер Гейла. Нещодавно марсохід надіслав дивне зображення каменю, який має незвичайну форму.

NASA зробило дивну фотографію на Марсі: користувачі будують теорії

Фото: NASA зробило дивну фотографію на Марсі (mars.nasa.gov)

Враховуючи, що на Марсі колись була вода, ймовірно його гладкий зовнішній вигляд був сформований ще мільярди років тому під впливом рідини.

Також нещодавно китайський місяцехід Yutu 2 виявив загадковий об'єкт на горизонті кратера Фон Карман. Деякий час користувачі будували теорії й називали його "нефритовим кроликом" або ж "таємничою хатиною". Втім, це теж виявився камінь.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, як NASA досліджує сонячні бурі і чим явище може бути небезпечно. Також управління нещодавно показало підводні тренування астронавтів.

Читайте РБК-Україна в Google News
NASA Сполучені Штати Америки
NEWS
Ескалація, евакуація, обстріли. Що відбувається на Донбасі 19 лютого (оновлюється)
Ескалація, евакуація, обстріли. Що відбувається на Донбасі 19 лютого (оновлюється)
DAILY
Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі