RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

NASA разработает стандарт времени для Луны, - Reuters

Фото: NASA по поручению Белого дома разработает стандарт времени для Луны (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Белый дом поручил космическому агентству NASA разработать стандарт для Луны. План по внедрению скоординированного месячного времени хотят создать до конца 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание ссылается на документы управления научно-технической политики (OSTP) Белого дома. Отмечается, что единый стандарт так называемого лунного времени (LTC) станет эталоном времени для лунных космических аппаратов и спутников, для которых важна предельная точность при выполнении задач.

В докладной записке руководителя OSTP Арати Прабхакара сообщается, что для человека на Луне земные часы будут в среднем терять 58,7 микросекунды в сутки, также возможны другие отклонения, еще больше отдаляющие лунное время от земного.

Белый дом считает, что единый стандарт упростит процедуру обмена данными между космическими аппаратами, а также синхронизирует связи между Землей и спутниками, базами и астронавтами. Несовпадения могут привести к ошибкам при работе с картами, геолокациями на Луне и ее орбите.

Внедрение единого стандарта времени на Луне предусматривает ряд международных соглашений, в частности между 36 странами, которые подписали пакт "Соглашения Артемиды", касающийся действий стран в космосе и на Луне. Главные соперники США в космосе, Китай и Россия не подписали "Соглашения Артемиды".

Следует добавить, что на Земле время регулируется с учетом Всемирного координированного времени (Coordinated Universal Time). Этот международный стандарт опирается на обширную сеть атомных часов, расположенных в разных точках планеты. В управлении научно-технической политики Белого дома считают, что для единого стандарта лунного времени атомные часы придется развернуть на Луне.

 

Миссии на Луну

Напомним, в ноябре 2022 года NASA успешно запустило ракету к Луне. Миссию удалось осуществить только с третьей попытки. При этом NASA отсрочило высадку астронавтов на Луну. Вероятно, это произойдет в конце 2025 или 2026 году.

Индия также запустила космический корабль Chandrayaan-3 на Луну.

Как известно, Украина тоже готовилась к первой миссии на Луну. Она должна была состояться в 2022 году, однако из-за российского вторжения этого не произошло.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NASAСоединенные Штаты АмерикиБелый дом