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NASA розкритикувало Росію за використання космічної станції для пропаганди

Фото: NASA розкритикувало Росію за використання космічної станції як майданчик для пропаганди (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

NASA засудило російське космічне агентство, свого головного партнера на Міжнародній космічній станції, після того, як космонавти відсвяткували захоплення Росією одного з регіонів східної України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Космічне агентство "рішуче засуджує використання Міжнародної космічної станції в політичних цілях для підтримки війни проти України, що в корені суперечить основній функції станції серед 15 міжнародних країн-учасниць - просувати науку і розвивати технології в мирних цілях".

У понеділок російське космічне агентство опублікувало фотографії трьох своїх космонавтів, що позують з прапорами "ЛНР" і "ДНР" і заявило, що захоплення регіону було "днем звільнення, який потрібно святкувати як на землі, так і в космосі".

Фото: російські космонавти з прапорами "ЛДНР" (t.me/roscosmos_gk)

Нагадаємо, раніше Україна закликала виключити Росію з усіх міжнародних космічних програм після того, як "Роскосмос" опублікував фото космонавтів з прапорами"ЛДНР".

Раніше повідомлялося, що в Росії хочуть розгорнути масштабне орбітальне угруповання, яке дозволить на постійній основі слідкувати за війною в Україні.

Крім того, гендиректор "Роскосмосу" закликав Захід зняти санкції проти Росії, оскільки вони нібито можуть порушити роботу російських космічних кораблів, які обслуговують МКС.

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