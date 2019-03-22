Астронавти NASA почали вихід у космос

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Астронавти почали 214-й вихід у космос для проведення робіт на зовнішній поверхні МКС

Астронавти Національного управління по аеронавтиці і дослідженню космічного простору (NASA) Енн Макклейн і Нік Хейг в п'ятницю, 22 березня, почали 214-й вихід у відкритий космос з борту Міжнародної космічної станції (МКС) для проведення робіт на зовнішній поверхні орбітального комплексу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пряму трансляцію на сайті NASA

During today's spacewalk, we'll be taking questions about our @NASA_Astronauts' excursion outside of the @Space_Station. Ask questions using #AskNASA and tune in to watch! https://t.co/Ux72wXMl08 — NASA (@NASA) March 22, 2019

Перед астронавтами поставлено завдання продовжити розпочаті в січні 2017 року роботи по модернізації енергетичного обладнання станції. За 6,5 години вони повинні будуть встановити три блоки адаптерів і підключити до них нові літій-іонні акумулятори, що заряджаються від однієї з сонячних батарей МКС. Кожен з акумуляторів має масу близько 150 кг.

Нагадаємо, 2 березня SpaceX запустила в космос перший приватний корабель. Корабель Crew Dragon повинен повністю в автоматичному режимі пристикуватися до Міжнародної космічної станції 3 березня о 10:00 за київським часом.

Глава NASA заявив, що запуск космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX став революцією на шляху до польотів на Місяць і Марс. За його словами, запуск Crew Dragon, який призначений для пілотованих польотів, є революційним кроком на шляху до польотів на Місяць і Марс.