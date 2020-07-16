NASA продовжило контракт з Boeing на техпідтримку МКС

Американська аерокосмічна корпорація Boeing продовжить надавати технічну підтримку експлуатації Міжнародної космічної станції (МКС) до 2024 року включно. NASA надала корпорації контракт на 916 млн доларів.

Про це повідомила на своєму сайті Boeing.

Відзначимо, що компанія є основним підрядником NASA з МКС з 1993 року.

"Boeing продовжить надавати підтримку орбітальної лабораторії до вересня 2024 року на підставі контракту обсягом 916 млн доларів. Термін дії контракту було продовжено сьогодні. Boeing надаватиме послуги з технічної підтримки, доставляти ресурси і персонал для робіт на борту МКС, а також відповідати за багато системи станції", - сказано в повідомленні.

Робота буде виконана в космічному центрі імені Ліндона Б. Джонсона в Х'юстоні, космічному центрі Джона Ф. Кеннеді на мисі Канаверал, Флорида, центр космічних польотів імені Маршалла в Хантсвіллі, штат Алабама, а також в інших точках світу. Контракт оцінюється приблизно в 225 млн доларів на рік.

Після припинення використання шатлів американські вантажі почали доставляти на МКС за допомогою кораблів Dragon компанії SpaceX і Cygnus компанії Northrop Grumman. Крім того, для відправки астронавтів на станцію SpaceX створила пілотований корабель Crew Dragon, а Boeing в даний час розробляє корабель Starliner.

Нагадаємо, раніше корабель Crew Dragon компанії SpaceX відправив на Міжнародну космічну станцію двох американських астронавтів.

Запуск корабля відбувся 30 травня з космодрому на мисі Канаверал у США.

Астронавти Боб Бенкен і Дуглас Херлі змогли покинути корабель і зійти на борт МКС через 2 години після стикування.

Crew Dragon повернеться на Землю приблизно через 2 місяці.