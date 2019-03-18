У NASA попередили про наближення астероїду до Землі

Астероїд пролетить від Землі на меншій відстані, ніж дистанція між Землею і Місяцем

Крупный астероид EA2 пролетит от Земли на меньшем расстоянии, чем дистанция между Землей и Луной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра NASA по изучению небесных тел, который расположен в Лаборатории реактивного движения в Пасадине (штат Калифорния).

На сайте Центра, астероид имеет в поперечнике от 18 до 40 м, его скорость сближения с Землей составляет чуть более 5 км/с. Он приблизится к планете 22 марта в 7:53 по киевскому времени на 300-304 тыс. км, что ближе, чем расстояние между Землей и Луной, которая кружит на удалении 384 тыс. км.

Напомним, США намерены до 2028 года осуществить пилотируемую миссию на Луну. В агентстве заявили, что после миссии на Луну последует отправка астронавтов на Марс.

Ранее глава NASA заявил, что запуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX стал революцией на пути к полетам на Луну и Марс. По его словам, запуск Crew Dragon, который предназначен для пилотируемых полетов, является революционным шагом на пути к полетам на Луну и Марс.

Добавим, 2 марта SpaceX запустила в космос первый частный корабль. Корабль Crew Dragon должен в полностью автоматическом режиме пристыковаться к Международной космической станции 3 марта в 10:00 по киевскому времени.