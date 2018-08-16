NASA втратило марсохід Opportunity

У NASA розпочались пошуки марсоходу Opportunity, який зник після пилової бурі планетарного масштабу

У NASA досі не змогли виявити апарат Opportunity, який зник після пилової бурі планетарного масштабу. Про це повідомляє Extreme Tech.

Із-за сильної пилової бурі NASA довелось перевести марсохід у кризовий режим до тих пір, поки не вщухне масштабна буря. Перехід був необхідним по причині того, що апарат живиться від сонячних батарей, які повинні завжди лишатися теплими. Однак під час пилової бурі температура апарату складала -29 градусів за Цельсієм.

NASA продовжує спостерігати за Марсом за допомогою багатофункціональної системи міжпланетної станції. Спеціалісти встановили зменшення інтенсивності бурі, однак апарат виявити досі не вдалося.

Для відновлення зв'язку йому необхідно накопичити достатню кількість енергії, але це може тривати протягом місяця.

Нагадаємо, NASA запустило зонд для вивчення Сонця. Відбувся запуск автоматичної станції Parker Solar Probe, місія якої полягає у дослідженні Сонця.