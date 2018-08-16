NASA потеряло марсоход Opportunity

В NASA начались поиски марсохода Opportunity, который ищез после пылевой бури планетарного масштаба

В NASA до сих пор не смогли обнаружить аппарат Opportunity, который исчез после пылевой бури планетарного масштаба. Об этом сообщает Extreme Tech.

Из-за сильной пылевой бури NASA пришлось перевести марсоход в кризисный режим до тех пор, пока не утихнет масштабная буря. Переход был необходимым по причине того, что аппарат питается от солнечных батарей, которые должны всегда оставаться теплыми. Однако во время пылевой бури температура аппарата составляла -29 градусов по Цельсию.

NASA продолжает наблюдать за Марсом с помощью многофункциональной системы межпланетной станции. Специалисты установили уменьшение интенсивности бури, однако аппарат обнаружить до сих пор не удалось.

Для восстановления связи ему необходимо накопить достаточное количество энергии, но это может продолжаться в течение месяца.

Напомним, NASA запустило зонд для изучения Солнца. Состоялся запуск автоматической станции Parker Solar Probe, миссия которой заключается в исследовании Солнца.