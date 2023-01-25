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Для полетов на Марс. NASA создает ядерный ракетный двигатель

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Вашингтон, Среда 25 января 2023 07:57
Для полетов на Марс. NASA создает ядерный ракетный двигатель Фото: NASA создает ядерный ракетный двигатель для полетов на Марс (flickr.com)
Автор: Константин Широкун

Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов, Пентагон и NASA работают над созданием ядерного ракетного двигателя, первые испытания могут состояться уже в 2027 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"DARPA и NASA имеют долгую историю плодотворного сотрудничества в продвижении технологий от ракеты "Сатурн V", которая впервые доставила людей на Луну, до роботизированного обслуживания и дозаправки спутников", - сказала директор DARPA доктор Стефани Томпкинс.

Исследования NASA в области ядерных тепловых ракетных двигателей начались в 1959 году. Программа 1960-х годов под названием "Ядерный двигатель для ракетных транспортных средств" даже стремилась продемонстрировать технологию в космосе, но планы не были реализованы из-за ограничений финансирования.

Как следует из названия, ядерный ракетный двигатель будет конструктивно схож с реакторами надводных и подводных кораблей, в которых вырабатывается энергия, обеспечивающая тягу, необходимую для движения ракеты в космосе.

Новый двигатель, по данным NASA, будет в три или более раз эффективнее, чем существующие жидкостные ракетные двигатели. По мнению инженеров, ядерный двигатель может позволить космическим кораблям преодолеть среднее расстояние в 225 миллионов километров между Землей и Марсом намного быстрее, чем это возможно сегодня.

Ранее мы писали, что NASA хочет увеличить количество мест на SpaceX Dragon до пяти, чтобы американский астронавт при необходимости возвращался домой не на российском корабле.

Недавно РБК-Украина сообщало, что NASA впервые за 50 лет достигло Луны, но пока без людей.

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