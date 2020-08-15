У NASA озвучили терміни першого контрактного запуску Dragon Crew

Фото: астронавти Боб Бенкен і Дуглас Харлі (twitter.com/NASA)

Астронавтів планують не раніше 23 жовтня відправити на МКС

У NASA розповіли, коли відбудеться перший контрактний запуск корабля Crew Dragon. Так, спільний запуск зі SpaceX до Міжнародної космічної станції планується не раніше 23 жовтня.

Про це повідомляється на сайті космічного відомства.

У відомстві уточнили, що в першій експедиції, "що здійснюється за ротаційним принципом" братимуть участь троє громадян США Шеннон Уокер, Майкл Хопкінс, Віктор Гловер, а також японець Соїті Ногуті. Згідно з планом, вони мають пробути на МКС шість місяців.

NASA додає, що запуск відбудеться на мисі Канаверал.

На борт МКС екіпаж місії NASA SpaceX Crew-1 доставить космічний корабель Crew Dragon, який для виходу на орбіту використовує ракету-носій Falcon 9. Запуск наступної місії Crew-2 може відбутися вже навесні 2021 року.

Нагадаємо, запуск корабля Crew Dragon до МКС відбувся 30 травня з космодрому на мисі Канаверал; вперше за 11 років американські астронавти вирушили на МКС не на російському "Союзі".

Корабель SpaceX пристикувався до МКС після 19 годин польоту, але астронавти піднялися на борт космічної станції тільки через 2 години.

Додамо, після успішного запуску Crew Dragon, власник SpaceX Ілон Маск заявив про намір здійснити політ на Місяць у найближчі чотири роки.