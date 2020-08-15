ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У NASA озвучили терміни першого контрактного запуску Dragon Crew

Субота 15 серпня 2020 05:07
У NASA озвучили терміни першого контрактного запуску Dragon Crew
Фото: астронавти Боб Бенкен і Дуглас Харлі (twitter.com/NASA)
Автор: Артур Родивилов

Астронавтів планують не раніше 23 жовтня відправити на МКС

У NASA розповіли, коли відбудеться перший контрактний запуск корабля Crew Dragon. Так, спільний запуск зі SpaceX до Міжнародної космічної станції планується не раніше 23 жовтня.

Про це повідомляється на сайті космічного відомства.

У відомстві уточнили, що в першій експедиції, "що здійснюється за ротаційним принципом" братимуть участь троє громадян США Шеннон Уокер, Майкл Хопкінс, Віктор Гловер, а також японець Соїті Ногуті. Згідно з планом, вони мають пробути на МКС шість місяців.

NASA додає, що запуск відбудеться на мисі Канаверал.

На борт МКС екіпаж місії NASA SpaceX Crew-1 доставить космічний корабель Crew Dragon, який для виходу на орбіту використовує ракету-носій Falcon 9. Запуск наступної місії Crew-2 може відбутися вже навесні 2021 року.

Нагадаємо, запуск корабля Crew Dragon до МКС відбувся 30 травня з космодрому на мисі Канаверал; вперше за 11 років американські астронавти вирушили на МКС не на російському "Союзі".

Корабель SpaceX пристикувався до МКС після 19 годин польоту, але астронавти піднялися на борт космічної станції тільки через 2 години.

Додамо, після успішного запуску Crew Dragon, власник SpaceX Ілон Маск заявив про намір здійснити політ на Місяць у найближчі чотири роки.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України NASASpaceX
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся