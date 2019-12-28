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Китай запустив у космос ракету-носій з телекомунікаційним супутником

Новини » В світі     28.12.2019 - 00:03
Китай запустив у космос ракету-носій з телекомунікаційним супутником
Скріншот: ракета-носій "Чанчжен-5" (New China TV / YouTube)

В польоті будуть тестувати ключові технології для майбутніх місій

Китай здійснив перший після невдачі 2017 року запуск потужної ракети-носія "Чанчжен-5" ( Long March-5) з телекомунікаційним супутником на борту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Ракету запустили з космодрому на острові Хайнань у Південно-китайському морі. Це вже третій пуск ракети такої серії після успішного в 2016 році та невдалого – позаторік.

За стартом ракети стежили тисячі місцевих жителів, запуск також транслювали в інтернеті.

Офіційні особи китайського космічного агентства заявили, що в цьому польоті будуть тестувати ключові технології для майбутніх місій.

Китай бере активну участь у новій місячній гонці. Не пізніше ніж у 2030 році країна планує запустити на Місяць пілотовану місію, а згодом побудувати на ньому базу.

Нагадаємо, 25 вересня з Цзюцюаньского космодрому на північному заході Китаю за допомогою ракети-носія "Чанчжен-2Г" (Long March-2D) був проведений успішний запуск другого супутника серії "Юньхан-1".

Також РБК-Україна повідомляло, що 23 вересня з космодрому Сичан на південному заході Китаю був успішно проведений запуск двох нових супутників навігаційної супутникової системи "Бэйдоу". За допомогою ракети-носія "Чанчжен-3В" два супутники були виведені на орбіту.

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