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NASA відклало перший контрактний політ Dragon Crew до МКС

Автор: Дмитро Левицький

Американське космічне агентство NASA перенесло перший контрактний політ приватного пілотованого корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції. Запуск космічного корабля на земну орбіту відбудеться не раніше листопада.

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Про це повідомляє прес-служба NASA.

Місію Crew-1 перенесли на середину листопада, щоб компанія SpaceX мала час для завершення тестування обладнання та аналізу поведінки ракети-носія Falcon 9, яка повинна вивести корабель Crew Dragon на орбіту.

Зазначимо, метою місії Crew-1 є доставка до МКС астронавтів Майкла Гопкінса, Віктора Гловера та Шеннона Уокера, а також спеціаліста з японського агентства JAXA Соїчі Ногучі. Запуск ракети-носія Falcon 9 має відбутися з космічного центру Кеннеді у Флориді.

Як писало РБК-Україна, запуск місії Crew-1 планували здійснити у жовтні. Астронавти мали відправитися на МКС не раніше 23 жовтня

Нагадаємо, 30 травня компанія SpaceX та NASA здійснили успішний запуск приватного космічного корабля Crew Dragon до МКС. Вперше за 11 років американські астронавти полетіли не на російському "Союзі".

Після успішного запуску Crew Dragon, власник SpaceX Ілон Маск заявив про намір здійснити політ на Місяць у найближчі чотири роки.

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