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Європейці слідом за США оголосили про місію на Венері

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Європа, П'ятниця 11 червня 2021 02:24
Європейці слідом за США оголосили про місію на Венері Фото: європейці хочуть досліджувати Венеру (Pixabay)
Автор: Наталья Скороход

Європейське космічне агентство (ESA) оголосило про місію на Венеру - EnVision. Початок запуску заплановано на початок 2030-х років.

Про це повідомляють на сайті ESA.

EnVision стане наступним орбітальним апаратом ЕЅА для Венери. Місія EnVision була обрана Комітетом з наукової програми ЕЅА 10 червня в якості п'ятої місії середнього класу в плані космічного бачення Агентства.

"Нас чекає нова ера в дослідженні нашого найближчого, але зовсім іншого сусіда по Сонячній системі. Разом з нещодавно оголошеними місіями на Венеру під керівництвом NASA, в найближче десятиліття у нас буде надзвичайно велика наукова програма на цій загадковій планеті", - заявив науковий директор ЕЅА Гюнтер Хасингер.

В результаті місії, європейцям належить з'ясувати, чому не дивлячись на майже однакові розміри й склад двох планет, наш найближчий сусід зазнав різкої зміни клімату. Замість того щоб стати населеним світом, подібним до землі, Венера має токсичну атмосферу і оповита густими хмарами, багатими сірчаною кислотою. Також належить з'ясувати, які уроки можна витягти з еволюції планет земної групи в цілому.

Відзначається, що EnVision буде співпрацювати разом з місіями NASA - DAVINCI+ і VERITAS.

"Три нових космічних кораблі забезпечить найбільш повне дослідження Венери, ніж будь-коли", - йдеться в повідомленні.

Корабель буде оснащений набором нових інструментів, включаючи ехолот для виявлення підземних шарів і спектрометри для вивчення атмосфери й поверхні планети.

Нагадаємо, що раніше про місію на Венері заявили у NASA. Американці готують дві місії на планету (DAVINCI+ і VERITAS), щоб з'ясувати, чому вона стала "пеклом".

Раніше повідомлялося, що вертоліт NASA надіслав фото з Марса. Він за 62,8 секунди пролетів понад сто метрів на південь до нового місця посадки.

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