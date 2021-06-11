Європейці слідом за США оголосили про місію на Венері

Європейське космічне агентство (ESA) оголосило про місію на Венеру - EnVision. Початок запуску заплановано на початок 2030-х років.

Про це повідомляють на сайті ESA .

EnVision стане наступним орбітальним апаратом ЕЅА для Венери. Місія EnVision була обрана Комітетом з наукової програми ЕЅА 10 червня в якості п'ятої місії середнього класу в плані космічного бачення Агентства.

"Нас чекає нова ера в дослідженні нашого найближчого, але зовсім іншого сусіда по Сонячній системі. Разом з нещодавно оголошеними місіями на Венеру під керівництвом NASA , в найближче десятиліття у нас буде надзвичайно велика наукова програма на цій загадковій планеті", - заявив науковий директор ЕЅА Гюнтер Хасингер.

В результаті місії, європейцям належить з'ясувати, чому не дивлячись на майже однакові розміри й склад двох планет, наш найближчий сусід зазнав різкої зміни клімату. Замість того щоб стати населеним світом, подібним до землі, Венера має токсичну атмосферу і оповита густими хмарами, багатими сірчаною кислотою. Також належить з'ясувати, які уроки можна витягти з еволюції планет земної групи в цілому.

Відзначається, що EnVision буде співпрацювати разом з місіями NASA - DAVINCI+ і VERITAS.

"Три нових космічних кораблі забезпечить найбільш повне дослідження Венери, ніж будь-коли", - йдеться в повідомленні.

Корабель буде оснащений набором нових інструментів, включаючи ехолот для виявлення підземних шарів і спектрометри для вивчення атмосфери й поверхні планети.