В NASA назвали четкие сроки, когда человечество колонизирует Луну

NASA разработала поэтапную стратегию "возвращения, чтобы остаться". После успеха космической миссии Artemis II агентство переходит к активной подготовке следующих шагов:

2027 год - испытание посадочного модуля во время миссии Artemis III на окололунной орбите;

2028 год - высадка первых экипажей в рамках миссий Artemis IV и V, если грузовые посадочные модули докажут свою надежность;

2029 год - официальное начало строительства первых сооружений лунной базы.

Примечательно, что именно между компаниями SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса продолжается жесткая конкуренция за право осуществить первую высадку на спутник Земли.

Космическая инфраструктура: что предполагается

Успех миссии зависит от стабильной связи и мобильности. Уже в следующем году на орбиту выйдет британский спутник Lunar Pathfinder, который будет обеспечивать связь даже с "мертвой зоной" на обратной стороне Луны.

Для передвижения по поверхности японское агентство JAXA совместно с Toyota разрабатывает большой герметичный вездеход - мобильный дом на колесах, который должен заработать к 2032 году.

Кроме того, на спутник доставят ядерные генераторы и солнечные панели для борьбы с экстремальным холодом.

Почему NASA выбрала южный полюс Луны?

Локация для базы выбрана не случайно. Южный полюс Луны содержит залежи льда, который можно превратить в воду для питья и кислород для дыхания. Однако условия там значительно сложнее, чем на местах высадки миссий "Аполлон".

Что ожидает будущие космические миссии:

Экстремальная темнота - астронавтам придется переживать лунную ночь, которая длится 14 земных суток;

Лунная пыль - NASA активно изучает, как агрессивный материал влияет на технику во время взлета и посадки;

Радиация - специальные зонды и роверы уже сейчас картографируют местность для поиска наиболее безопасных зон для длительного пребывания людей.

"Сейчас пришло время снова поверить в невозможное, ведь цель человечества изменилась: теперь мы летим на Луну не для того, чтобы оставить там след, а чтобы сделать ее своим вторым домом", - заявил частный астронавт и миллиардер Джаред Айзекман.

До 2027 года NASA планирует отправить на Луну девять грузовых модулей, которые доставят критически важное оборудование. Туда войдут обогреватели и ровер VIPER для тщательного поиска ресурсов в вечной мерзлоте.