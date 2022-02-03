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У Путіна відповіли США на підготовку фейку щодо України: схоже вже озвучувалося

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Москва, Четвер 03 лютого 2022 20:59
У Путіна відповіли США на підготовку фейку щодо України: схоже вже озвучувалося Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Ілона Свиридова

У президента Росії Володимира Путіна відреагували на нові звинувачення від США в підготовці провокації для вторгнення в Україну. У Кремлі заявили, що раніше озвучувалися схожі ідеї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Це не перша подібна обіцянка. Раніше схоже теж озвучувалися. Але так нічого і не виходило", - зазначив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, сьогодні західні ЗМІ повідомили, що Росія планує сфабрикувати привід для вторгнення в Україну. Зокрема, нібито Москва має намір використати фейкове відео з нападом на російську територію або російськомовних на Донбасі.

Після цього Агентство національної безпеки (АНБ) США підтвердило дану інформацію про плани Росії. У фейковому відео нібито мали брати участь актори, які зображували б "скорботних" і тіла "убитих".

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