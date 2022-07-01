Нас цікавить не заморожений конфлікт, а перемога, - Єрмак

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова керівника Офісу президента Андрія Єрмака під час брифінгу з колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

Відповідаючи на запитання, чи можна говорити про гарантії безпеки без переговорів про припинення вогню, Єрмак заявив, що українці після цієї війни хочуть мати чіткі гарантії безпеки.

"Що стосується cease-fire (припинення вогню), якщо cease-fire - це перший крок для припинення війни і виведення російських військ з нашої території - ми можемо про це думати. Просто cease-fire як перший крок до замороженого конфлікту нас не цікавить, це не український план. Нас цікавить перемога в цій війні і вона обовязково буде", - наголосив глава ОП України.