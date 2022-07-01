Нас интересует не замороженный конфликт, а победа, - Ермак

Украине нужны четкие гарантии безопасности. А главная гарантия - победа в войне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова руководителя Офиса президента Андрея Ермака во время брифинга с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.
Отвечая на вопрос, можно ли говорить о гарантиях безопасности без переговоров о прекращении огня, Ермак заявил, что украинцы после этой войны хотят иметь четкие гарантии безопасности.
"Что касается cease-fire (прекращения огня), если cease-fire - это первый шаг для прекращения войны и вывода российских войск с нашей территории - мы можем об этом думать. Просто cease-fire как первый шаг к замороженному конфликту нас не интересует, это не украинский план. Нас интересует победа в этой войне и она обязательно будет", - подчеркнул глава ОП Украины.
Напомним, сейчас ведутся переговоры о встрече Владимира Зеленского с Путиным.
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