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Єрмак розповів, чи готується зустріч Зеленського та Путіна

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П'ятниця 01 липня 2022 17:17
Єрмак розповів, чи готується зустріч Зеленського та Путіна Фото: Андрій Єрмак, керівник Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Перемовини щодо зустрічі президента України Володимира Зеленського й голови Кремля Володимира Путіна наразі не ведуться. Київ не отримував жодних сигналів щодо цього.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова керівника Офісу президента Андрія Єрмака під час брифінгу з колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

"Наразі ніяких перемовин щодо зустрічі президентів України та Росії не ведеться, ми про такі сигнали не чули. Позицію нашу ви знаєте", - заявив Єрмак.

Водночас керівник Офісу президента додав, що сьогодні Україна продовжує консультації щодо експорту зерна на рівні ООН.

"Також ми говоримо про це з турецькою стороною, але про конкретні дати щодо зустрічі в Туреччині чи іншому місці - домовленості немає. На першому місці для нас стоїть питання безпеки", - додав Єрмак.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами прессекретаря президента Сергія Нікіфорова, лідери країн ЄС підтримали ідею того, що лише Україна може самостійно визначати, коли і на яких умовах сідати за стіл переговорів з Росією.

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Україна Володимир Зеленський Володимир Путін
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