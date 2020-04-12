Порушників карантину в Києві почали шукати з допомогою дронів

Фото: поліцейський дрон (npu.gov.ua)

Поліція запускає дрони над традиційними місцями відпочинку киян

Поліція почала шукати порушників карантину в Києві з допомогою дронів. Про це йдеться в повідомленні на сайті Національної поліції.

Повідомляється, що поліцейські провели патрулювання на багатолюдних об'єктах та з допомогою дронів з гучномовцями закликали дотримуватися карантину. Крім того, був проведений рейд на водних об'єктах столиці, в ході якого патрулювали територію Оболонської набережної, Русанівсбкої протоки та парку культури і відпочинку "Гідропарк".

"За допомогою безпілотних літальних апаратів, на яких встановлено гучномовці, поліцейські поінформували громадян про необхідність дотримання правил карантину. Крім того, правоохоронці запустили літальні апарати над місцями, які важкодоступні для піших нарядів та автопатрулів, і де всупереч правилам карантину можуть відпочивати громадяни", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше київський міський голова Віталій Кличко заявив, що в столиці не будуть вводити комендантську годину в рамках карантину. При цьому на вихідних на вулиці вийдуть додаткові патрулі.