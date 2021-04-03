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У Києві пригрозили штрафами за порушення карантину в офісах

Новость на русском → Київ, Субота 03 квітня 2021 21:45
У Києві пригрозили штрафами за порушення карантину в офісах Фото: Олег Рубан (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан попередив столичних роботодавців про штрафи за порушення карантинних обмежень в офісах. Попри локдаун в Києві, за словами Рубана, більшість офісів продовжили працювати у повному обсязі.

Про це йшлося в ефірі каналу "Україна 24".

Як розповів Рубан, минулого тижня у Києві перевірили роботу організованих колективів, як державних, так і приватних. Виявилося, що у більшості офісів порушуються карантинні обмеження.

"На жаль, 85% колективів працювали в повному обсязі, в приміщеннях не дотримуються дистанції, режиму носіння масок. Тому ми будемо штрафувати таких роботодавців мінімум на 34 тисячі гривень", - сказав він.

Рубан зазначив, що у разі виявлення порушень на місце будуть направляти правоохоронців.

Нагадаємо, з 5 квітня карантин у Києві буде посилено. Влада міста вирішила закрити всі школи та дитсадки.

Крім того, у Києві з 5 квітня проїзд у транспорті буде тільки за спецперепустками. За перепустками працюватиме навіть метро.

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