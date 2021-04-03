У Києві пригрозили штрафами за порушення карантину в офісах

Голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан попередив столичних роботодавців про штрафи за порушення карантинних обмежень в офісах. Попри локдаун в Києві , за словами Рубана, більшість офісів продовжили працювати у повному обсязі.

Як розповів Рубан, минулого тижня у Києві перевірили роботу організованих колективів, як державних, так і приватних. Виявилося, що у більшості офісів порушуються карантинні обмеження.

"На жаль, 85% колективів працювали в повному обсязі, в приміщеннях не дотримуються дистанції, режиму носіння масок. Тому ми будемо штрафувати таких роботодавців мінімум на 34 тисячі гривень", - сказав він.

Рубан зазначив, що у разі виявлення порушень на місце будуть направляти правоохоронців.