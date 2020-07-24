Порушення в декларації: суд закрив справу проти Зеленського через імунітет

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про закриття провадження проти президента України Володимира Зеленського. Провадження стосувалося несвоєчасного повідомлення про зміни в майновому стані.

Про це йдеться в постанові суду.

Як пояснили в суді, попри те, що президент є суб`єктом, на якого поширюється дія закону про запобігання корупції, він може скористатися статтею 105 Конституції України - право президента на недоторканність на час виконання повноважень.

Також суд посилається на практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої особі, яку притягають до адміністративної відповідальності, висувається "кримінальне звинувачення", яке повинно тлумачитися у світлі трьох критеріїв: з урахуванням кваліфікації розгляду з точки зору внутрішньодержавного законодавства, його сутності та характеру, суворості потенційного покарання.

"Тому, з огляду на положення ст. 105 Конституції України ... зазначеної вище прецедентної практики ЄСПЛ, суд приходить до висновку, що відносно президента України на час виконання ним повноважень не може бути складений протокол про адміністративне правопорушення ... та він не може бути притягнутий до адміністративної відповідальності", - йдеться в тексті постанови.

Нагадаємо, на початку липня Зеленський зізнався у порушенні закону. Глава держави повідомив, що у 2019 році його сім'я отримала гроші в рахунок погашення вартості ОВДП на суму 5,1 млн гривень і купила облігацій ще на 5,2 млн гривень, але він не вказав це в декларації.

Після цього на Зеленського склав два адміністративні протоколи особисто голова Національного агентства з запобігання корупції.