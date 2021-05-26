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За порушення валютного законодавства штрафуватимуть на 25-50% від суми операцій

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів ухвалив Порядок застосування податковими органами заходів впливу у вигляді штрафних санкцій до юридичних осіб (крім уповноважених установ) за порушення вимог валютного законодавства. Штрафи складатимуть 25-50% від суми операцій.

Постанова ухвалена під час засідання уряду 26 травня, яке транслювалася в Youtube.

Згідно з документом, податкові органи будуть застосовувати заходи впливу у вигляді штрафних санкцій за кожний вид порушення вимог валютного законодавства, встановлених законом та/або визначених нормативно-правовими актами Національного банку.

Зокрема, податкові органи застосовують штрафні санкції у розмірі 25% суми операції, проведеної з порушенням валютного законодавства.

Ті самі дії, вчинені повторно юридичною особою (крім уповноважених установ), до якої протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу (штрафної санкції) у розмірі 50% від суми операції.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) планує зняти всі обмеження на рух капіталу. Відповідний пункт міститься у новій Стратегії НБУ до 2025 року.

Відзначимо, закон "Про валюту і валютні операції", який замінив декрет Кабінету міністрів 1993 року про валютний контроль, набрав чинності 7 лютого 2019 року. Нова система валютного регулювання, затверджена постановами Національного банку, передбачає низку послаблень на валютному ринку.

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