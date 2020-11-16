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За порушення карантину вихідного дня закрили 2,4 тисячі об'єктів

Київ, Понеділок 16 листопада 2020 13:24
За порушення карантину вихідного дня закрили 2,4 тисячі об'єктів
Фото: Ігор Клименко (mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

За порушення карантину вихідного дня в Україні протягом 14-15 листопада закрили 2,4 тисячі об'єктів. Серед них близько 1,5 тисячі магазинів, десятки нічних клубів і спортзалів.

Про це заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко, передає сайт відомства.

За його словами, найбільше порушень було в тих регіонах, де місцева влада відмовилася дотримуватися карантину вихідного дня, - Львівська, Дніпропетровська, Тернопільська, Черкаська, Одеська області. Крім того, багато порушників виявили у Києві та Київській області.

Загалом за суботу-неділю закрили понад 2400 об'єктів.

"Серед них понад 1,5 тисячі підприємств торгівлі, близько 800 закладів харчування, близько 30 нічних клубів і 20 спортзалів", - зазначив Клименко.

За порушення карантину вихідного дня закрили 2,4 тисячі об'єктів

Фото: інфографіка щодо порушень карантину

Він також зазначив, що поліція склала майже 2 000 адміністративних протоколів і відкрила 9 кримінальних справ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що премьер-міністр Денис Шмигаль завтра відзвітує в Раді щодо карантину вихідного дня.

Очікується, що ефект карантину вихідного дня можна буде побачити через 2-3 тижні, оскільки протиепідемічні заходи не дають негайного результату.

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