Уряд очікує на ефект від карантину вихідного дня за 2-3 тижні

Фото: енис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)

Шмигаль провів нараду з із міськими головами щодо карантину вихідного дня

Ефект карантину вихідного дня можна буде побачити за 2-3 тижні. Будь-які протиепідемічні заходи не дають миттєвого результату.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-наради із міськими головами, повідомляє прес-служба уряду.

Як зазначив Шмигаль, уряд зараз шукає шляхи, які дадуть змогу пригальмувати процес зростання кількості захворілих на COVID-19: від адаптивного карантину до вдосконалення карантину вихідного дня. За його словами, запроваджені заходи стосуються здебільшого декількох галузей.

"Для нас це один із виходів, коли на вихідних люди перебувають удома і не створюють великий потік та скупчення. Великі заробітки галузей саме у суботу та неділю якраз є доведенням факту, що величезні потоки людей рухаються в галузь харчування та розваг", - сказав прем’єр-міністр.

Шмигаль додав, що карантин вихідного дня дає змогу перерозподілити попит із вихідних на п’ять робочих днів, зменшивши потоки людей та перетин різних соціальних груп.

За його словами, уряд зараз зосереджений на комунікації з галузями, щоб випрацювати механізми компенсації втрат.

Прем’єр заявив, що паралельно працює над збільшенням кількості ліжок, над постачанням кисню, щоб дати медикам більше інструментів лікувати хворих.

Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр-міністр Денис Шмигаль 16 листопада зібрав мерів на онлайн-зустріч для обговорення карантину вихідного дня.

Нагадаємо, Верховна рада запросила прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та увесь склад Кабінету міністрів на пленарне засідання у вівторок, 17 листопада. Уряд має відзвітувати щодо карантину вихідного дня.