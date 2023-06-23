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Наращивает производство. В ГУР сказали, сколько ракет сейчас производит Россия

Фото: заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Мусиенко Александр

Россия, по меньшей мере, в 3-4 раза нарастила производство ракет "Калибр" и Х-101. Также увеличено производство беспилотных летательных аппаратов.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам россияне производят примерно 40-30 ракет, в зависимости от типа. "Меньше - "Кинжалов", до шести единиц. Уровень производства сейчас даже немного больше, чем это было до войны", - сказал он.

Скибицкий сообщил, что Россия очень большое количество ракет из своего арсенала использовала именно в период октябрь - январь.

"И именно тогда, когда российские руководители поняли, что у них критическая граница - а эта критическая граница в некоторых случаях составляла примерно 8-10% (как говорят, по военным нормативам должен быть запас где-то 30%) - как раз тогда мы и увидели уменьшение количества ракетных ударов. Если мы проанализируем, то март, апрель были достаточно - не скажу, что спокойны - но применение тогда ракетного вооружения было наименьшим, начиная с октября", - рассказал заместитель начальника ГУР МО.

Как отметил Скибицкий, оккупанты накопили свои резервы, возобновили производство по большинству позиций, изменили или даже усовершенствовали тактику применения и ракетного вооружения, и беспилотных летательных аппаратов.

"Результат таких мероприятий мы увидели в мае. Особенно если брать показатели по беспилотным летательным аппаратам. Они были использованы больше всего, начиная с октября прошлого года", - добавил он.

Иностранные компоненты

Напомним, в российских ракетах находят иностранные технологии. Например, при ударе по Кривому Рогу, во время которого была разрушена многоэтажка, в одной из ракет было около 50 иностранных компонентов.

Как заявил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий, ограничение поставок компонентов на территорию Российской Федерации приведет к тому, что будет ограничено производство этих ракет.

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