Нарощує виробництво. У ГУР сказали, скільки ракет зараз виготовляє Росія

За його словами росіяни виготовляють приблизно 40-30 ракет, в залежності від типу. "Менше - "Кинжалів", до шести одиниць. Рівень виробництва зараз навіть трішки більше, ніж це було до війни", - сказав він.

Скібіцький повідомив, що Росія дуже велику кількість ракет зі свого арсеналу використала саме в період жовтень - січень.

"І саме тоді, коли російські керівники зрозуміли, що в них критична межа - а ця критична межа в деяких випадках складала приблизно 8-10% (як кажуть, за нормативами військовими повинен бути запас десь 30%) - якраз тоді ми і побачили зменшення кількості ракетних ударів. Якщо ми проаналізуємо, то березень, квітень були доволі - не скажу, що спокійні - але застосування тоді ракетного озброєння було найменшим, починаючи з жовтня", - розповів заступник начальника ГУР МО.

Як зазначив Скібіцький, окупанти накопичили свої резерви, відновили виробництво по більшості позиціях, змінили або навіть удосконалили тактику застосування і ракетного озброєння, і безпілотних літальних апаратів.

"Результат таких заходів ми побачили в травні. Особливо якщо брати показники по безпілотних літальних апаратів. Їх було використано найбільше, починаючи з жовтня минулого року", - додав він.

Іноземні компоненти

В російських ракетах знаходять іноземні технології. Наприклад, під час удару по Кривому Рогу, під час якого була зруйнована багатоповерхівка, у одній з ракет було приблизно 50 іноземних компонентів.

Як заявив заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький, обмеження постачання компонентів на територію Російської федерації призведе до того, що буде обмежене виробництво цих ракет.