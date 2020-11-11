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Народну розправу над політиками підтримують лише 25% українців

Київ, Середа 11 листопада 2020 12:06
Народну розправу над політиками підтримують лише 25% українців
Фото: мітинг під Радою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українці хочуть справедливого суду для всіх

У середині жовтня дві третини українців (66,8%) вважають, що певних політиків потрібно довго і ретельно судити згідно із законами, навіть якщо це займе багато часу. У квітні цю думку підтримували 61,9% респондентів.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

За даними опитування, 25% респондентів вважають, що більшість політиків заслужили на народну розправу, навіть якщо це незаконно. У квітні так вважали 22,5% опитаних.

Народну розправу над політиками підтримують лише 25% українців

Опитування було проведене Київським міжнародним інститутом соціології протягом жовтня-листопада 2020 року. Польовий етап тривав з 17 по 24 жовтня. Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основні випадкового генерування мобільних телефонних номерів. Всього було опитано 1502 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,6%. Після опрацювання результатів, протягом 5-8 листопада респондентів повторно опитували, щоб поставили декілька додаткових запитань. Всього повторно погодилися на інтерв’ю 1083 респонденти.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, на початку листопада 2020 року дві третини громадян (65,5%) вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямі.

Нагадаємо, за даними сьомої хвилі Світового дослідження цінностей в Україні, у 2020 році українці почуваються в більшій безпеці, в тому числі фінансово, а також більш щасливо, ніж 9 років тому. Крім того, більшість тенденцій свідчать про рух до секулярно-раціональних цінностей і цінностей самовираження.

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