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Дві третини українців незадоволені напрямком розвитку країни

Київ, Вівторок 10 листопада 2020 12:17
Дві третини українців незадоволені напрямком розвитку країни
Фото: мітинг під Радою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Лише кожен шостий українець задоволений ситуацією

На початку листопада 2020 року дві третини громадян (65,5%) вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямі. Водночас 17,5% респондентів задоволені напрямом, решта (17,0%) не змогли визначитися з відповіддю.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Дві третини українців незадоволені напрямком розвитку країни

За даними опитування, 19,5% громадян вірять, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років. Водночас 50,0% вважають, що Україна зможе подолати проблеми у більш віддаленій перспективі, а 20,3% - що Україна не здатна подолати існуючі проблеми, решта 10,2% не визначилися.

Дві третини українців незадоволені напрямком розвитку країни

Дослідження проведене Центром Разумкова з 30 жовтня по 5 листопада 2020 року серед 2020 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування проведене методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, якби вибори до Верховної ради вибори відбувалися у середині вересня 2020 року, до парламенту потрапили б чотири партії. Найвищі шанси подолати 5%-й бар'єр мають "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа - За життя" та "Батьківщина".

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, якби президентські вибори відбувалися на початку листопада 2020 року, у першому турі найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський - 31,2% серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.

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