Народную расправу над политиками поддерживают только 25% украинцев

Фото: митинг под Радой (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украинцы хотят справедливого суда для всех

В середине октября две трети украинцев (66,8%) считают, что определенных политиков нужно долго и тщательно судить согласно законам, даже если это займет много времени. В апреле этот тезис поддерживали 61,9% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

По данным опроса, в октябре 25% респондентов считают, что большинство политиков заслужили народную расправу, даже если это незаконно. В апреле так считали 22,5% опрошенных.

Опрос был проведен Киевским международным институтом социологии в течение октября-ноября 2020 года. Полевой этап длился с 17 по 24 октября. Опрос проводился методом CATI. Всего было опрошено 1502 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,6%. После обработки результатов, в течение 5-8 ноября респондентов повторно опрашивали, чтобы поставили несколько дополнительных вопросов. Всего повторно согласились на интервью 1083 респондента.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, в начале ноября 2020 году две трети граждан (65,5%) считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении.

Напомним, по данным седьмой волны Всемирного исследования ценностей в Украине, в 2020 году украинцы чувствуют себя в большей безопасности, в том числе финансово, а также более счастливо, чем 9 лет назад. Кроме того, большинство тенденций говорят о движении к секулярно-рациональным ценностям и ценностям самовыражения.